Lipsa zincului în organism poate cauza grave probleme de sănătate

Nu uitaţi niciodată, zincul este foarte important pentru sănătatea noastră şi are o mulţime de beneficii, de multe ori ignorate. Unul dintre cele mai importante se referă la combaterea cancerului. În prezent, probabil că cel mai eficient efect cunoscut al zincului este acela de a combate răceala, mai ales în combinaţie cu vitamina C.

Dr. Angela Stan susţine că avem nevoie în fiecare zi de zinc, pentru a ne păstra sănătatea şi pentru a reuşi să ne ducem la bun sfârşit sarcinile zilnice. Totodată, zincul este foarte benefic organismului, întrucât ajută la producţia de hormoni, la refacerea fizică, accelerează imunitatea şi îmbunătăţeşte digestia. În plus, acesta este şi un agent anti-inflamator, de aceea, zincul are numeroase beneficii terapeutice pentru boli cronice, cum ar fi cele de inimă sau cancerul.

Zincul este prezent în toate ţesuturile şi necesar pentru o divizare celulară sănătoasă. Cum acţionează acesta în organismul nostru?

„În interiorul corpului, el acţionează ca un oxidant, luptând împotriva radicalilor liberi şi încetineşte procesul de îmbătrânire. Cele mai comune simptome ale lipsei de zinc sunt tulburările de somn şi de comportament, mătreaţa, întârzierea procesului de vindecare a rănilor, diareea, eczeme, psoriazis sau acnee, retard de creştere, cu precădere la copii, căderea părului. Totodată, persoanele care se află în această situaţie au unghiile despicate, ajung să îşi piardă gustul sau mirosul, nu mai au poftă de mâncare, li se usucă pielea şi au mici iritaţii pe corp”, a precizat medicul.

Problema este că, atunci când se află în cantitate insuficientă, organismul se resimte şi transmite semnale de alarmă. Tocmai de aceea, cea mai eficientă formă de tratament pentru carenţa de zinc este introducerea în alimentaţie a unui număr cât mai mare de produse bazate pe acest nutrient.

XXX

Ca urmare, dragi constănţeni, încercaţi să vă schimbaţi meniul şi introduceţi în alimentaţia dumneavoastră mazăre, carne şi produse din carne, ouă, nuci, cereale pe bază de grâu integral, ovăz, seminţe de dovleac. De asemenea, este indicat să luaţi suplimente pe bază de vitamina A, E şi B6, alături de minerale precum magneziu, fosfor sau calciu, dar numai după consultarea şi la recomandarea unui medic.

În plus, trebuie menţionat că zincul are şi rolul de a regla nivelul de vitamina A, extrem de important în dezvoltarea creierului. Aceasta se găseşte în: seminţele de susan şi de dovleac, avocado, nucă de cocos, zmeură, caise, mure, curmale, fructele de pădure, rodii, sparanghel, usturoi, varză de Bruxelles, mazăre, ouă etc.

Dr. Angela Stan a mai spus că unui adult îi sunt necesare aproximativ 0,2 mg/kg corp de zinc pe zi.