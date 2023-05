Luați-vă andrelele și lucrați! Tricotatul este o activitate terapeutică

În prezent, tricotatul a devenit un fenomen social, care oferă beneficii atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru cea mentală. Aceasta nu este o activitate simplă pe care o puteți învăța rapid, ci necesită un anumit ritm și agilitate mentală. Specialiștii sunt de părere că tricotatul are beneficii multiple pentru sănătate, mai ales în cazul persoanelor care au probleme de comportament sau suferă din cauza stresului. Doar simplul act de a trece un fir de lână de pe o andrea pe cealaltă îmbunătățește semnificativ coordonarea cerebrală, iar cu cât obiectul pe care îl tricotați este mai complex, cu atât vi se vor îmbunătăți dexteritatea mentală, ritmul și coordonarea. Deși pare surprinzător, tricotarea este o activitate terapeutică pentru persoanele care suferă de probleme motorii.



În plus, s-a demonstrat că acest hobby poate îmbunătăți atenția și abilitățile de concentrare în cazul copiilor care suferă de probleme mentale. Așadar, învățați-i pe cei mici să tricoteze, acest obicei fiind extrem de relaxant. Mai mult decât atât, concentrarea asupra acțiunii de a tricota calmează mintea și oferă numeroase beneficii oamenilor care suferă de anxietate și îi ajută să se aproprie unul de celălalt, dând naștere unor noi relații de prietenie. Cu toate acestea, nu este nevoie să ieșiți din casă pentru a tricota. Practicând acest hobby pe cont propriu, veți putea savura tăcerea gândurilor voastre, crescându-vă nivelul de endorfine. Acest hormon vă ajută să vă relaxați și vă dă o senzație plăcută de bunăstare. În plus, tricotarea reprezintă o activitate care antrenează mâinile și previne rigidizarea acestora.