Măcrișul este o plantă apreciată atât pentru gustul său acru, cât și pentru proprietățile sale benefice. De-a lungul timpului, a fost folosit în multiple moduri, atât în alimentație, cât și în medicina tradițională. Specialiștii afirmă că măcrișul se remarcă prin valoarea sa nutritivă ridicată, fiind o sursă bogată de vitamine și minerale. Vitamina C, vitamina A, vitaminele din complexul B, fierul, magneziul, calciul și potasiul sunt doar câteva dintre elementele nutritive esențiale pe care le oferă organismului. În plus, planta conține mai multă vitamina C decât mărarul sau pătrunjelul, fiind astfel un aliat important pentru o alimentație echilibrată și sănătoasă. Totodată, este cunoscut și pentru proprietățile sale antioxidante. Astfel, flavonoidele, antioxidanții prezenți în măcriș ajută la combaterea radicalilor liberi și la prevenirea îmbătrânirii premature a celulelor.



În același timp, antioxidanții pot contribui la reducerea riscului de boli cronice, inclusiv boli de inimă și cancer. În ceea ce privește sistemul imunitar, măcrișul are un rol important. Vitamina C, prezentă în cantități mari în această plantă, contribuie la întărirea sistemului imunitar, ajutând organismul să lupte mai eficient împotriva bolilor. Printre beneficiile vitaminei C pentru sistemul imunitar se numără creșterea producției de celule albe din sânge, esențiale pentru combaterea infecțiilor. În plus, este benefic și pentru sănătatea digestivă, previne constipația, îmbunătățește absorbția nutrienților și contribuie la detoxifierea organismului.