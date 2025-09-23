Platfusul reprezintă o deformare a piciorului caracterizată prin colapsul arcului longitudinal medial, ceea ce face ca talpa să fie parțial sau complet lipită de sol. Această condiție poate fi prezentă de la naștere sau se poate dezvolta pe parcursul copilăriei și poate varia de la forme ușoare, asimptomatice, până la forme severe care afectează mersul și postura. Potrivit specialiștilor, la majoritatea copiilor, platfusul este flexibil, adică arcul se restabilește atunci când copilul stă pe vârfuri sau când talpa nu suportă greutatea corpului. În formele rigide, arcul lipsește complet și nu poate fi restabilit prin mișcare, necesitând evaluare ortopedică specializată.



Partea bună este că această problemă de sănătate poate fi adesea detectată vizual încă de la o vârstă fragedă. Cel mai frecvent semn este absența arcului longitudinal medial atunci când copilul stă în picioare. În formele flexibile, el poate reapărea atunci când copilul se ridică pe vârfuri sau când talpa nu suportă greutatea. Alte semne evidente includ talpa completă lipită de sol, deformări ușoare ale călcâiului sau a antepiciorului și o ușoară abducție a degetelor în timpul mersului. În formele severe, poate apărea deformarea gleznei, cu rotirea ei spre interior (valgus).



Majoritatea copiilor cu platfus flexibil nu resimt, însă, durere. Totuși, în cazul formelor persistente sau rigide, pot apărea: durere la mers sau alergare; oboseală rapidă a picioarelor; senzație de tensiune la nivelul gambei și gleznei; inflamație ușoară în zona călcâiului sau a arcadelor.