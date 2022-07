Mâncați mango și veți avea o digestie mai bună!

Datorită conținutului său bogat de fibre alimentare și polifenoli, mango este unul dintre cele mai bune fructe pentru a trata în mod natural constipația. Totodată, acest fruct are capacitatea de a combate simptomele digestiei lente, grație conținutului mare de fibre, ajutând la înlesnirea digestiei și facilitând eliminarea resturilor alimentare din colon. Din acest motiv, din ce în ce mai mulți oameni apelează la mango pentru constipație. Pe deasupra, mango nu produce efecte secundare negative, poate fi inclus în orice tip de dietă și, în plus, oferă organismului un plus de energie, zaharurile sale fiind absorbite lent, fără a mări prea mult nivelul glucozei în sânge.



Se spune că acesta a fost considerat încă din antichitate un fruct benefic, deoarece reprezintă o sursă generoasă de vitaminele A, B și C și minerale precum potasiul, calciul și magneziul. De asemenea, mango conține și o cantitate mare de antioxidanți și fibre alimentare, iar conținutul de fibre al fructului este tocmai motivul pentru care se recomandă a se consuma pentru constipație. Alt motiv pentru care sunteți sfătuiți să consumați mango pentru constipație este conținutul său de polifenoli. Aceștia sunt antioxidanții ce ajută la reducerea inflamației din organism. Nu în ultimul rând, fructul la care facem referire ajută la îmbunătățirea compoziției microbiotei intestinale, susține eliminarea toxinelor și ajută la întărirea sistemului imunitar, deoarece conținutul său de vitamina C reprezintă 41% din necesarul zilnic al unui adult.