Hepatita C este o boală contagioasă a ficatului cauzată de virusul hepatitei C, care se transmite în primul rând prin contact cu sângele de la o persoană infectată, cel mai des mod de transmitere fiind prin schimbul de ace. Din păcate, susţin specialiştii, dacă hepatita C este lăsată netratată, această poate provoca, uneori, daune grave ficatului care pot pune viața în pericol. De multe ori, însă, boala nu are nici simptome vizibile, până când ficatul a fost afectat în mod semnificativ. Acest lucru înseamnă că mulți oameni au infecție fără să fie conștienți de ea.



Un nou studiu sugerează faptul că persoanele infectate cu virusul hepatitei C pot prezenta, de asemenea, un risc mai crescut de a dezvolta boala Parkinson. Cercetările arată că, din moment ce sistemul nervos este deja o țintă cunoscută a virusului hepatitei C, odată ce acesta evadează din ficat, asocierea cu maladia Parkinson nu este surprinzătoare. Boala afectează sistemul nervos şi mobilitatea unei persoane. Multe dintre simptome sunt cauzate de o pierdere a celulelor nervoase, care produc un mesager chimic din creier, numită dopamină. Atunci când nivelurile de dopamină scad se generează o activitate anormală a creierului, ceea ce duce la semnele bolii Parkinson.