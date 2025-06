Masca facială cu mere este un remediu natural ideal pentru revigorarea pielii, datorită conținutului bogat de vitamine și antioxidanți. Merele, în special cele verzi, au proprietăți tonifiante, exfoliante și hidratante, fiind potrivite pentru toate tipurile de ten. Datorită vitaminei C, ele stimulează producția de colagen, uniformizează nuanța pielii și contribuie la diminuarea petelor pigmentare. În plus, acizii naturali prezenți în pulpa de măr ajută la îndepărtarea celulelor moarte, lăsând pielea mai fină și mai luminoasă.



Specialiștii spun că pentru a prepara o mască simplă acasă, aveți nevoie de o jumătate de măr ras sau pasat, o linguriță de miere și o linguriță de iaurt natural. Se amestecă toate ingredientele până se obține o pastă omogenă, care se aplică pe fața curată, evitând zona ochilor. Masca se lasă să acționeze timp de 10–15 minute, apoi se clătește cu apă călduță. Rezultatul este o piele proaspătă, curățată în profunzime, cu un aspect revitalizat. Această mască poate fi aplicată o dată sau de două ori pe săptămână. Pentru un plus de efect iluminator, se pot adăuga câteva picături de suc de lămâie, însă această variantă este recomandată doar dacă pielea nu este sensibilă. În mod natural, masca cu măr curăță delicat, calmează și hidratează, fiind un aliat valoros în rutina de îngrijire a pielii.