Portocala, considerată mult timp doar o sursă excelentă de vitamina C, ascunde în coajă și pulpă o adevărată farmacie naturală. Potrivit specialiștilor, acidul citric contribuie la exfolierea delicată a pielii, îndepărtând celulele moarte și lăsând în urmă un ten mai luminos. În același timp, sucul proaspăt are proprietăți tonifiante și astringente, ideale pentru persoanele cu ten mixt sau gras. Nu în ultimul rând, mirosul intens de portocală are un efect instantaneu de revigorare.



Medicii recomandă măștile realizate din suc proaspăt de portocală amestecat cu miere, iaurt sau fulgi de ovăz, în funcție de tipul de ten. Rezultatul? O piele mai netedă, mai luminoasă și cu un aspect vizibil mai odihnit. Folosită regulat, o astfel de mască poate atenua petele pigmentare fine și reda pielii un ton uniform, fără ajutorul substanțelor chimice agresive. Așa că, poate că nu există elixirul tinereții, dar o portocală și câteva minute de relaxare pot face minuni.