Fructe obișnuite, dar cu o putere impresionantă, merele aduc numai beneficii tenului. Astfel, o mască preparată din măr proaspăt zdrobit este, poate, una dintre cele mai simple forme de răsfăț natural, dar și una dintre cele mai eficiente. Potrivit specialiștilor, pulpa sa, bogată în antioxidanți și vitamine, reușește să tempereze excesul de sebum, să ofere luminozitate și să calmeze zonele iritate. Mai mult decât atât, acidul malic pe care îl conține acționează ca un exfoliant fin, capabil să netezească ușor textura pielii fără agresivitate. Poate că secretul măștilor cu măr stă tocmai în echilibrul lor: sunt suficient de delicate pentru a fi folosite pe ten sensibil, dar destul de eficiente pentru a revitaliza o piele ternă sau obosită.



Totodată, o combinație simplă de măr ras și câteva picături de miere poate transforma un ten lipsit de strălucire într-unul vizibil mai curat și mai catifelat. Pentru cei care se confruntă cu exces de sebum, mărul amestecat cu puțină argilă albă poate face minuni în doar câteva minute. Atenție, însă! Măștile cu măr nu promit miracole peste noapte, dar oferă o frumusețe liniștită, constantă, aceea care vine din lucrurile simple făcute bine. Departe de a fi doar un ingredient modest din fructieră, mărul devine, astfel, un prieten de nădejde al pielii, pe care îl puteți folosi oricând, fără teamă.