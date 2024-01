Dermatita sau eritemul fesier este o afecțiune a pielii care apare, în principal, la bebeluși, în zona de sub scutec. Vârsta cel mai frecvent vizată este între patru și 15 luni. Partea proastă este că, dacă nu se intervine la timp, această iritație se poate propaga de la nivelul pielii de sub scutec în profunzime, producând chiar răni sângerânde bebelușului, afecțiunea fiind cunoscută popular sub denumirea de opăreală.



De cele mai multe ori, dermatita de scutec apare în urma contactului prelungit al pielii bebelușului cu urina sau cu materiile fecale. Dacă pielea stă umedă prea mult timp, există riscul de apariție a leziunilor. Potrivit dr. Anca Vidrighin, un factor de risc pentru această afecțiune îl constituie materialul din care este fabricat scutecul și care poate provoca reacții alergice. De asemenea, aplicarea prea strânsă a scutecului sau folosirea unei mărimi nepotrivite, care nu lasă pielea din regiunea fesieră a bebelușului să respire, sunt factori favorizanți în apariția eritemului fesier. O altă cauză cunoscută pentru apariția iritației de scutec se referă la eritemul candidozic (dermatita de scutec cauzată de Candida). De fapt, acesta este una dintre cele mai frecvente cauze de eritem fesier, creșterea și multiplicarea ei la acest nivel fiind explicată prin dezechilibrul florei intestinale.



„Menținerea unui pH corect în intestin reprezintă unul din cele mai importante obiective care inhibă creșterea acestei ciuperci. Candida preferă mediul alcalin care este creat, de regulă, prin consumul de alimente alcaline sau de tratamentul antibiotic. De aceea, schimbările dietei și utilizarea de probiotice poate ajuta la reglarea pH-ului și, implicit, inhibă creșterea Candidei. De obicei, afecţiunea se manifestă prin apariția unei iritații sub formă de pete sau plăci în regiunea fesieră aflată în contact cu scutecul. În plus, la fetițe, se poate asocia cu o secreție albicioasă sau chiar gălbuie care se scurge din vagin și provoacă mâncărime. Atât la fetițe, cât și la băieți, iritația se poate extinde de la nivelul feselor în față, cuprinzând regiunea labiilor, respectiv penisul.



Uneori, se poate asocia cu stomatita candidozică ce apare în gura copiilor și se manifestă prin depozite albicioase pe limbă sau pe mucoasa care tapetează obrajii. Aceste depozite de la nivelul cavității bucale apar mai ales dacă sugarul este tratat cu antibiotic sau este încă alăptat, iar mama urmează un tratament antibiotic sau are diaree.



Eritemul fesier de cauză alergică”, a explicat medicul.



Deși iritația fesieră de cauză alergică este destul de rară, totuși folosirea în mod regulat a anumitor scutece, a șervețelelor umede sau a produselor de toaletă foarte agresive poate să ducă la apariția unei iritații mai mult sau mai puțin grave. Eritemul fesier de cauză bacteriană



debutează ca o zonă mică infectată, care se diseminează apoi în mediul umed și călduț de sub scutec.



Principalele semne care apar în caz de iritație de scutec sunt: inflamația;



sensibilitatea; mâncărimea la nivelul tegumentului de sub scutec.



În cazurile grave, leziunea se poate propaga în profunzime, cauzând răni foarte dureroase, care fac ca bebelușul să fie foarte agitat, să plângă neconsolabil, mai ales când i se schimbă scutecul.