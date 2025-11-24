Durerea de maxilar poate fi extrem de deranjantă și poate afecta activitățile zilnice, dar există metode simple și eficiente de ameliorare. Pentru a reduce imediat disconfortul, puteți aplica o compresă caldă pe zona afectată timp de aproximativ zece minute, deoarece căldura relaxează mușchii și diminuează senzația de durere. În cazurile de traumatism sau inflamație acută, susțin specialiștii, compresele reci sau gheața pot fi mai eficiente. De asemenea, administrarea medicamentelor analgezice poate oferi alinare rapidă, iar masarea ușoară a zonei dureroase și a părților laterale ale gâtului poate contribui la relaxarea musculaturii. Pe termen lung, tratamentul depinde de cauza exactă a durerii.





Problemele dentare sau ale sinusurilor trebuie rezolvate pentru a preveni recurența durerilor, iar pentru cei care scrâșnesc dinții sau suferă de bruxism, folosirea unei gutiere poate împiedica deteriorarea dentară și reduce tensiunea maxilarului. În unele situații, medicul poate prescrie medicamente pentru relaxarea musculaturii, iar intervențiile chirurgicale sunt recomandate doar în cazuri rare, atunci când durerea provine din structura articulațiilor temporo-mandibulare și alte metode nu dau rezultate. Desigur, și acasă există strategii care pot face diferența. Stresul creează tensiune musculară, care se resimte adesea la nivelul maxilarului, iar eliminarea cofeinei, practicarea exercițiilor de relaxare, yoga sau meditația poate reduce durerea. Este important și să evitați alimentele tari sau greu de mestecat, precum carnea tare, guma de mestecat, merele și alte fructe tari, covrigeii sau produsele alimentare dure, deoarece acestea pot agrava disconfortul.

