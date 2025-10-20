Mamele care alăptează și se confruntă cu probleme de sănătate se întreabă adesea dacă pot lua medicamente fără a afecta bebelușul. Adevărul este că multe dintre substanțele administrate oral, intravenos sau intramuscular ajung în laptele matern, într-o măsură mai mică sau mai mare, în funcție de proprietățile chimice ale fiecărui medicament.



Medicii spun că, printre factorii care influențează acest transfer, se numără dimensiunea moleculei, solubilitatea în grăsimi, legarea de proteinele din sânge și timpul de înjumătățire. Astfel, unele medicamente pot ajunge în lapte în cantități ce pot afecta sugarul, prin reacții digestive, somnolență excesivă sau chiar toxicitate. De asemenea, medicamente precum sedativele, unele antidepresive sau antiepileptice pot avea efecte periculoase asupra fătului și sunt, în general, contraindicate.



De aceea, este esențial ca orice tratament să fie discutat cu medicul, care poate recomanda variante sigure sau ajustarea dozelor. În concluzie, chiar dacă alăptați, nu trebuie să îndurați durerea sau să evitați complet medicația. Cu sfatul corect, tratamentul mamei și siguranța copilului pot merge mână în mână.