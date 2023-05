Medicii atenționează: Nu e bine să faci sport pe stomacul gol!

Majoritatea oamenilor sunt tentați să renunțe la micul dejun înainte de a face sport. Cu toate acestea, medicii susțin că nu trebuie neglijată masa înainte de o rundă de alergat în parc.



Într-adevăr, sportul făcut pe stomacul gol poate facilita arderea grăsimilor, dar organismul are nevoie de energie în acel timp. Tocmai din acest motiv, este recomandat să se ia micul dejun înainte de sport. Faptul că exercițiile fizice practicate fără a mânca înainte sunt mai eficiente este, de fapt, doar o teorie.



În urma studiilor, s-a stabilit faptul că organismul preia și folosește rezervele de glicogen pentru a-i asigura acestuia energie. Iar acest lucru nu este de dorit, pentru că, astfel, se diminuează țesutul muscular și apare febra resimțită după antrenament. De asemenea, nemâncatul înaintea exercițiilor fizice mai are ca efect scăderea drastică a glicemiei. Din această cauză, pot apărea stări de greață, tremurături sau chiar amețeli.



Alimentele recomandate înainte de a face sport, care dau un boost de energie, nu au exces caloric și trebuie servite înainte cu 2-3 ore înainte de antrenament, sunt: fructe și legume proaspete, cereale integrale, avocado, ouă, piept de pui, lactate cu conținut redus de grăsime, semințe, nuci, germeni, fructe uscate și unt de arahide. Foarte important este ca, atât înainte, cât și în timpul antrenamentului și după, să se bea apă! Iar pentru ameliorarea unei posibile febre musculare, se recomandă alimente bogate în carbohidrați complecși, proteine, fibre, vitamine C și D și minerale precum zincul și calciul.