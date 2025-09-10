Pentru a vă menține creierul activ, chiar și cele mai simple obiceiuri pot avea un impact semnificativ. Medicii susțin că plimbările și socializarea susțin sănătatea creierului, iar dacă le prioritizați în fiecare zi, aveți toate șansele să preveniți declinul cognitiv. Altfel spus, fiecare plimbare pe care o faceți este un pas către o minte mai ascuțită, mersul pe jos fiind o formă foarte bună de exercițiu fizic. Pentru a funcționa corespunzător, creierul are nevoie de vase de sânge sănătoase care să asigure transportul nutrienților și eliminarea toxinelor. Studiile au evidențiat tot mai multe efecte pozitive ale mersului pe jos asupra creierului. De exemplu, mersul pe jos stimulează producția unei proteine esențiale pentru creșterea și supraviețuirea celulelor nervoase.



Aceasta susține formarea de noi conexiuni între neuroni și sprijină astfel memoria și învățarea. Pe de altă parte, stresul poate afecta negativ creierul la nivel celular dacă nu este ținut sub control. În acest sens, creșterea numărului de pași zilnici poate contracara acest efect. Totodată, creierul se dezvoltă prin conexiuni sociale, iar cercetările susțin acest efect. Interacțiunile regulate cu ceilalți pot îmbunătăți memoria și abilitățile de rezolvare a problemelor. De asemenea, pot reduce riscul de a dezvolta demență. În plus, s-a descoperit că memoria persoanelor care interacționează cu familia și prietenii săptămânal sau lunar au un declin mai lent, comparativ cu cele care socializează mai puțin. Deci, timpul petrecut cu persoanele dragi este un factor antistres și poate susține sănătatea inimii, ceea ce ajută, în cele din urmă, și sănătatea creierului.