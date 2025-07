Mestecatul corect este, poate, unul dintre cele mai neglijate obiceiuri sănătoase din viața de zi cu zi. Deși pare un gest banal, simplul fapt de a mesteca mâncarea lent și atent poate avea un impact major asupra sănătății, începând cu digestia și terminând cu greutatea corporală.



Din păcate, de multe ori, oamenii se grăbesc să termine masa, fără să realizeze că prin această grabă își sabotează propriul organism. Medicii sunt de părere că mâncarea mestecată bine este mai eficient mărunțită, iar stomacul o va putea digera mai ușor. Masticația este, de fapt, prima etapă a procesului digestiv. În timpul mestecatului, glandele salivare se activează și produc salivă în cantitate crescută. Aceasta nu are doar rolul de a umezi și înmuia alimentele, ci conține și enzime esențiale, precum amilaza salivară, care începe descompunerea amidonului din alimente chiar în cavitatea bucală.



Cristina Mihai, medic pediatru specializat în nutriție și boli metabolice, explică: „Dacă alimentele înghițite nu sunt suficient mărunțite sau nu conțin o cantitate adecvată de salivă, sistemul digestiv trebuie să muncească mai mult pentru a le procesa, ceea ce poate duce, în timp, la disfuncții ale stomacului, pancreasului sau vezicii biliare. Enzimele din salivă au un rol important în digestia grăsimilor și pregătesc tractul digestiv pentru etapele următoare ale descompunerii alimentelor”.



În plus, saliva contribuie la curățarea cavității bucale și ajută la prevenirea unor probleme precum halena (mirosul neplăcut al respirației) sau acumularea plăcii bacteriene. Astfel, beneficiile mestecatului corect nu se limitează doar la stomac, ci se extind și asupra sănătății orale.



Un alt aspect deloc de neglijat este legătura dintre viteza cu care mâncaţi și senzația de sațietate. Cercetările arată că semnalul de „sătul” ajunge la creier cu un decalaj de aproximativ 15-20 de minute de la începerea mesei. Deci, dacă mâncaţi repede, nu oferiţi organismului timp să trimită aceste semnale, ceea ce duce la consumul unor cantități de hrană mai mari decât aveţi nevoie în realitate. De aici, apar frecvent stările de suprasațietate, balonare sau disconfort abdominal imediat după masă.



În schimb, dacă mestecaţi lent, îi daţi timp sistemului nervos să înregistreze corect cât aţi mâncat și să declanșeze senzația de sațietate la momentul potrivit. Acest lucru este extrem de important pentru cei care doresc să slăbească sau să-și mențină greutatea corporală în limite normale. Studiile arată că persoanele care mestecă mai lent consumă, în medie, cu 10-15% mai puține calorii la o masă decât cele care mănâncă în grabă. Pe de altă parte, obiceiul de a mesteca încet are și un efect psihologic benefic: transformă masa într-un moment de relaxare și conștientizare. Savurarea mâncării, atentă și fără grabă, ajută nu doar digestia, ci și relația individului cu alimentația. Astfel, în loc să vă gândiţi la mâncare ca la un act mecanic, o puteţi transforma într-o experiență conștientă, care contribuie la echilibrul general al corpului și minții.



În concluzie, mestecatul corect este un obicei simplu, gratuit și extrem de valoros. Poate părea banal, dar efectele lui se resimt în întreg organismul.