Bronzul obținut pe plajă sau la piscină nu este doar o nuanță frumoasă a pielii, ci și un semn că aceasta a fost expusă la un factor de stres - razele UV. Tocmai de aceea, menținerea bronzului înseamnă mult mai mult decât aplicarea unei loțiuni după plajă. Medicii consideră că acest lucru presupune o rutină completă de îngrijire piele după plajă, hidratare atentă și obiceiuri care să sprijine sănătatea pielii. În caz contrar, fără o rutină corectă, pielea bronzată devine uscată, ternă și începe să se exfolieze, iar bronzul dispare mult mai repede decât v-ați dori. De aceea, este important să înțelegeți de ce fiecare pas contează și ce soluții puteți integra pentru a vă menține bronzul mai mult timp.



În primul rând, se recomandă curățarea pielii după plajă, acesta fiind primul pas pentru bronz de durată. Apoi, trebuie să știți că soarele și razele UV lasă pielea mai fragilă, deshidratată și sensibilă. În aceste condiții, dușul de după plajă nu este doar un gest de igienă, ci primul pas pentru a vă păstra bronzul frumos și uniform. Rețineți și că este indicat a se evita produsele agresive, gelurile dure uscând pielea și accelerând descuamarea. Ca urmare, alegeți formule blânde și hidratante.



Ingredientele ideale sunt: aloe vera, uleiurile vegetale, acidul hialuronic.



Evitați și dușurile fierbinți, întrucât acestea deshidratează și grăbesc exfolierea, apa călduță protejând bronzul și relaxând pielea. La final, un jet scurt de apă rece revigorează organismul. La final, se aplică o cremă de hidratare, eficientă pentru un bronz uniform, luminos și de lungă durată.