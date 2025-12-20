În această ediție a emisiunii „Sursa de Sănătate”, realizatoarea Carmen Lungu explorează un subiect de actualitate medicală: metode minim invazive în gastroenterologie. Alături de dr. Andrada-Gabriela Dinculescu, medic specialist gastroenterologie, telespectatorii descoperă cele mai noi tehnici de diagnostic și tratament pentru afecțiunile digestive.

Emisiunea explică, pe înțelesul tuturor, avantajele procedurilor minim invazive, modul în care acestea grăbesc recuperarea pacienților și importanța depistării precoce a bolilor gastrointestinale.

O ediție captivantă, dedicată prevenției și informării corecte în domeniul sănătății.

Galerie video