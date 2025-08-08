Un corp flexibil nu este doar o chestiune de estetică sau performanță fizică, ci una esențială pentru sănătate, mai ales pe măsură ce înaintaţi în vârstă. Tocmai de aceea, activitatea fizică regulată și exercițiile care stimulează mobilitatea articulațiilor pot preveni rigiditatea, durerea și limitarea mișcărilor. Dacă petreceţi mult timp stând jos sau aveţi un stil de viață sedentar, este foarte posibil să începeţi să simțiţi disconfort la nivelul spatelui, șoldurilor sau umerilor. Rigiditatea apare frecvent în astfel de contexte și, netratată, se poate accentua în timp, mai ales odată cu înaintarea în vârstă, când mușchii devin mai scurți și mai puțin elastici. Pentru a contracara aceste efecte, specialiștii recomandă integrarea unor antrenamente axate pe flexibilitate în rutina săptămânală. De exemplu, exercițiile de flexibilitate pot contribui semnificativ la menținerea sănătății articulațiilor și la prevenirea accidentărilor. Printre cele mai eficiente se numără Tai Chi, yoga și stretching-ul dinamic. Tai Chi este ideală pentru toate vârstele și nivelurile de condiție fizică. Prin mișcări fluide și o respirație profundă, această practică favorizează mobilitatea fără a pune presiune excesivă pe mușchi sau articulații, ceea ce o face perfectă și pentru seniori.



Yoga, cunoscută pentru efectele sale benefice asupra corpului și minții, combină posturi care întind întregul corp cu exerciții de respirație și concentrare. Pe lângă faptul că ajută la flexibilitate, yoga contribuie la reducerea stresului și îmbunătățirea echilibrului. Stretching-ul dinamic, în schimb, se bazează pe mișcări active care pregătesc corpul pentru efort. Este mai eficient decât stretching-ul static înainte de antrenamente, deoarece activează mușchii și articulațiile în mod natural.