Cu toate că nu se bucură de aceeași notorietate ca alte tipuri de mișcare, Tae Bo rămâne un antrenament intens și eficient, care combină mișcări din arte marțiale, exerciții aerobice, dans și kickboxing. Numele său vine de la Taekwondo și Box, iar scopul său este să lucreze întregul corp, stimulând musculatura, arderea caloriilor și sănătatea cardiovasculară. Prin lovituri de picior, sărituri și mișcări ritmice de brațe, Tae Bo activează mai mulți mușchi simultan, de la coapse și fesieri până la umeri și piept. Fiind un efort de intensitate ridicată, poate contribui la reglarea tensiunii arteriale și întărirea inimii. În plus, susțin specialiștii, ajută la dezvoltarea echilibrului, coordonării și rezistenței fizice. Pe de altă parte, activitatea solicitantă determină creierul să elibereze endorfine, hormonii fericirii, care reduc stresul și induc o stare generală de bine. Totuși, pentru începători, se recomandă practicarea sub supravegherea unui instructor, pentru a evita accidentările și a învăța corect tehnicile. În plus, exercițiile pot fi adaptate în funcție de nivelul de pregătire, iar rezultatele devin vizibile mai ales atunci când sunt combinate cu o alimentație sănătoasă, odihnă adecvată și un stil de viață echilibrat.