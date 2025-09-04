Hipertensiunea arterială este o problemă des întâlnită, mai ales în rândul persoanelor în vârstă și reprezintă o cauză majoră a bolilor cardiovasculare grave. Medicamentele sunt adesea prima soluție recomandată, însă numeroase studii recente au evidențiat că exercițiile fizice pot avea un impact semnificativ în reducerea tensiunii arteriale, uneori chiar comparabile cu cel al medicației. O atenție deosebită s-a acordat exercițiilor izometrice, care constau în contractarea mușchilor fără mișcarea articulațiilor, precum planșa sau genuflexiunile statice la perete. Acestea ajută la relaxarea și dilatarea vaselor de sânge, contribuind astfel la scăderea presiunii arteriale.



Exercițiile izotonice, unde mușchii se contractă și relaxează în mișcări active, cum sunt flotările sau abdomenele, susțin atât inima, cât și vasele de sânge, sporind eficiența circulației. De asemenea, susțin medicii, exercițiile aerobice, cum ar fi mersul pe jos, alergarea ușoară, înotul sau dansul, implică mișcări ritmice și continue care îmbunătățesc sănătatea cardiovasculară și reglează tensiunea. În concluzie, adoptarea unui program regulat de mișcare, adaptat nevoilor individuale și recomandat de medic, poate fi un aliat valoros în lupta cu hipertensiunea, reducând riscurile asociate și îmbunătățind calitatea vieții.