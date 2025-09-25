Molarii de minte sunt printre cei mai controversați dinți din cavitatea bucală, adesea ridicând semne de întrebare în rândul pacienților care ajung să îi simtă sau să îi vadă în cabinetul stomatologic. Deși mulți nu le acordă o importanță deosebită, acești dinți, care apar de obicei în jurul vârstei de 18 până la 24 de ani, au un rol semnificativ în masticarea alimentelor. Din păcate, din cauza evoluției alimentației și a schimbărilor structurale ale maxilarului uman, molarii de minte pot cauza multiple probleme atunci când nu au suficient loc să erupă corect.



Molarii de minte au rolul de a tăia, mesteca și fărâmița alimentele. Atunci când erup corect și sunt sprijiniți de gingii și oase sănătoase, aceștia sunt la fel de utili ca ceilalți molari, a explicat dr. Diana Stroie, medic stomatolog. Totuși, în multe cazuri, aceștia nu au loc să iasă complet, iar erupția lor poate fi parțială, ceea ce generează disconfort, durere și riscul de a dezvolta carii sau infecții. Dacă molarii de minte sunt parțial erupți sau nu au suficient spațiu, problemele nu întârzie să apară. Este foarte ușor ca, din cauza poziției lor greșite, aceștia să ajungă să afecteze dinții vecini sau să cauzeze complicații precum infecții gingivale.



„De multe ori, dinții de minte se cariază mult mai rapid decât ceilalți, pentru că sunt mai greu accesibili la periaj. Dacă nu li se acordă o atenție separată, aceștia riscă să se deterioreze rapid”, a adăugat medicul. În cazul în care molarul de minte devine o problemă, extracția acestuia este de obicei soluția recomandată, dar nu toate cazurile necesită intervenție chirurgicală.



Atunci când molarii de minte sunt pe cale să erupă corect, poate fi suficientă o mică incizie pentru a le permite să urmeze calea naturală de erupție. „Oamenii trebuie să știe că molarii de minte sunt importanți într-o viitoare lucrare dentară, mai ales dacă molarii vecini lipsesc. Extracția lor, care de obicei este dureroasă, ar trebui făcută doar dacă este absolut necesar”, a afirmat dr. Stroie. Deși extracția unui molar de minte este o procedură destul de frecventă și, în unele cazuri, o alegere de avarie, aceasta nu vine fără riscuri. După intervenție, pacienții pot resimți dureri, umflături și chiar sângerări. De asemenea, există riscul ca o infecție să apară, din cauza numărului mare de bacterii prezente în gură, iar în astfel de situații, medicul va recomanda antibiotice pentru a preveni orice complicații. Dacă însă molarul de minte erupă corect și nu prezintă riscuri, el poate fi menținut fără probleme. Igiena corectă este esențială pentru sănătatea acestuia, iar pacienții trebuie să acorde o atenție specială acestei zone a cavității bucale, care este adesea greu accesibilă.