Tensiunea arterială este unul dintre acele semnale tăcute, invizibile, dar esențiale pentru sănătate. Mulți oameni nu o monitorizează regulat, pentru că nu doare, nu se simte și nu pare urgentă. Realitatea este, însă, alta: o tensiune arterială dezechilibrată poate fi începutul unor afecțiuni grave, care se instalează lent, dar sigur. Potrivit specialiștilor, o valoare prea mare pune presiune pe inimă, rinichi și vasele de sânge, în timp ce o valoare prea mică poate priva organele de oxigenul de care au nevoie pentru a funcționa corect. Deși pare un detaliu tehnic, această presiune a sângelui este influențată de stilul de viață: ce mâncați, cum dormiți, cât vă mișcați sau cât vă stresați.



Din fericire, tehnologia vine cu soluții simple: tensiometrele electronice sunt tot mai accesibile, ușor de folosit și precise. Așadar, nu aveți nevoie de un medic pentru a vă măsura tensiunea acasă, în condițiile în care câteva minute dimineața pot însemna prevenirea unui infarct sau a unui accident vascular peste câțiva ani. Mai mult, instrumentele online, cum ar fi calculatoarele de tensiune arterială vă pot oferi imediat o interpretare a valorilor, fără să fiți specialist. Totuși, aici apare și o capcană. De multe ori, când văd o valoare crescută, oamenii se panichează inutil sau, dimpotrivă, ignoră complet semnalul. De precizat că valorile normale sunt de 12,8. De la 13,8 se consideră că este vorba de o tensiune înaltă, iar ce depăşeşte 14,9 sau 15,9 intră deja la hipertensiune arterială.