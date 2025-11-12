Nevralgia intercostală este o afecțiune caracterizată prin durere care urmează traseul nervilor intercostali, care sunt situați între coaste. Medicii spun că, în contextul nevralgiei intercostale, durerea este asociată, în mod specific, cu nervii dintre coaste. Aceasta este, de obicei, ascuțită, înjunghiată sau arzătoare și poate fi constantă sau intermitentă. Din păcate, nevralgia intercostală este o afecțiune care poate afecta în mod semnificativ calitatea vieții unei persoane din cauza potențialului de durere în cazul unor activități de bază precum respirația profundă sau râsul. La fel ca și alte tipuri de durere nevralgică, poate fi destul de intensă și invalidantă. Afecțiunea poate apărea din diverse cauze: traumatisme sau leziuni.

De exemplu, o lovitură directă sau o leziune la nivelul pieptului ori în zona coastelor poate duce la afectarea sau iritarea nervului intercostal. Totodată, unele infecții virale, precum virusul Varicella Zoster, care provoacă Zona Zoster, poate duce la nevralgie intercostală dacă erupția cutanată se manifestă în zonele deservite de nervii intercostali. De asemenea, unele afecțiuni precum subluxația sau dislocarea coastelor pot avea un efect asupra nervilor intercostali. Nu în ultimul rând, sunt infecții sau alte afecțiuni care afectează coloana vertebrală, ducând indirect la nevralgie intercostală. De cele mai multe ori, boala se manifestă printr-o serie de simptome care se învârt, în principal, în jurul durerii din regiunea coastelor, aproape în toate cazurile fiind o durere unilaterală. În acest context, este important să rețineți că durerea toracică poate fi un indiciu al diferitelor afecțiuni, dintre care unele pot fi foarte grave, cum ar fi problemele legate de inimă.