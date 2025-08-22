Ceaiul de lămâie este recunoscut pentru polifenolii antioxidanți și vitamina C, care se găsesc în compoziția sa. Atenție, însă! Consumul unei cantități prea mari a acestei băuturi, mai ales pe termen lung, poate provoca efecte adverse. Din acest motiv, susțin specialiștii, este indicat să optați pentru un consum în cantități moderate. Înainte de toate, trebuie să știți că ceaiul de lămâie este una dintre cele mai populare băuturi, care pot aduce efecte benefice imunității. Chiar dacă are un profil nutritiv bogat în complex de vitamine B, vitamina C, minerale și antioxidanți, dacă obișnuiți să-l beți în cantități mari, acest obicei vă poate afecta sănătatea.



De exemplu, consumul său în cantități mari poate provoca simptome de eroziune a smalțului dentar. Acest lucru se poate întâmpla din cauza acidului citric din compoziție. Lămâia vă predispune dinții la durere acută și sensibilitate la schimbările bruște de temperatură. Totodată, poate avea efecte diuretice, efectele consumului excesiv de ceai de lămâie putând declanșa deshidratare în organism pentru că vă provoacă o nevoie frecventă de a urina. În plus, băutura nu are efecte foarte eficiente în restabilirea echilibrului fluidelor în cazul deshidratării determinate de executarea exercițiilor fizice. În același timp, consumul excesiv poate modifica nivelul pH-ului din stomac și intestine, dând o senzație de arsură în piept și uneori vărsături.