Deși pare doar un inconvenient minor, deviația de sept nazal poate afecta semnificativ sănătatea și calitatea vieții. Septul nazal, structură esențială alcătuită din os și cartilaj, separă cele două nări și menține fluxul normal al aerului. În mod ideal, septul este drept și bine aliniat, însă deviațiile – fie prezente de la naștere, fie dobândite prin traumatisme sau creștere neregulată a oaselor faciale – pot bloca pasajele nazale și provoca probleme grave.



Cauzele deviației septului sunt variate. Unele persoane se nasc cu un sept deviat din cauza anomaliilor de dezvoltare, în timp ce altele îl dobândesc ca urmare a accidentelor, loviturilor la nivelul nasului sau chiar în urma infecțiilor respiratorii repetate. Factorii genetici și creșterea inegală a oaselor faciale în copilărie și adolescență contribuie, de asemenea, la apariția acestei probleme.



Simptomele deviației de sept nu trebuie ignorate. Obstrucția nazală persistentă, dificultatea de a respira printr-o nară sau ambele, sângerările frecvente, uscăciunea și durerea facială pot indica o deviație severă. În timpul somnului, pacienții pot sforăi zgomotos sau chiar dezvolta apnee obstructivă, iar infecțiile cronice ale sinusurilor și durerile de cap pot deveni recurente. Uneori, semnele sunt subtile, dar efectele asupra somnului, energiei și stării generale de sănătate sunt majore.



Soluția cea mai eficientă este septoplastia, operația care corectează deviația septului. Intervenția, realizată în interiorul nasului, permite chirurgului să repoziționeze sau să îndepărteze porțiunile deformate de cartilaj și os. Operația durează între 30 și 90 de minute, se face sub anestezie locală sau generală și majoritatea pacienților se pot întoarce acasă în două-trei zile. Beneficiile sunt semnificative: respirație mai ușoară, reducerea congestiei, ameliorarea sforăitului și prevenirea complicațiilor respiratorii pe termen lung.



Recuperarea după septoplastie implică câteva săptămâni de precauții. Pacienții trebuie să evite efortul fizic, să nu-și sufle nasul, să mențină capul ridicat în timpul somnului și să folosească comprese sau spray-uri saline pentru a reduce inflamația și a menține umiditatea mucoasei. Vindecarea completă poate dura între trei și șase luni, timp în care îmbunătățirile respiratorii și confortul zilnic devin treptat evidente.



Deviația de sept nu este doar un inconvenient estetic sau o problemă minoră de respirație. Ignorată, aceasta poate duce la tulburări de somn, apnee, infecții repetate și disconfort constant. În plus, somnul afectat poate avea repercusiuni asupra energiei zilnice, concentrării și stării generale de bine.



Dacă observi dificultăți de respirație, obstrucție nazală persistentă, sângerări frecvente, dureri faciale sau respirație zgomotoasă în timpul somnului, consultă urgent un medic specialist ORL. Corectarea la timp a deviației de sept poate salva somnul, sănătatea și calitatea vieții.

