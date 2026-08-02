

Durerile de spate sunt printre cele mai frecvente motive pentru care oamenii ajung la medic. De multe ori, le punem pe seama oboselii sau a unui efort fizic mai intens, însă în unele cazuri ele pot ascunde o afecțiune care necesită atenție și tratament de specialitate: hernia de disc.



Ce este, de fapt, o hernie de disc? Când trebuie să ne îngrijorăm? Se poate trata fără operație? Despre toate acestea discutăm în emisiunea de astăzi alături de invitatul nostru, Dr. Bogdan Ghinguleac, medic primar neurochirurg.



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