Specialiştii spun că durerea de ficat poate lua mai multe forme, dar că majoritatea oamenilor o resimt ca o senzație surdă, pulsatilă, în abdomenul superior drept. De cele mai multe ori, aceasta se poate resimți și ca un junghi care vă taie, efectiv, respirația. Uneori, această durere este însoțită de umflături și, ocazional, iradiază în spate sau în omoplatul drept. Ce se întâmplă, de fapt? Medicii susțin că ficatul transformă nutrienții din alimente în substanțe de care este nevoie pentru ca organismul să funcționeze corect. Ficatul este, de asemenea, un organ cu rol în detoxifiere. În general, durerea de ficat poate avea principalele cauze posibile: consum excesiv de alcool, hepatită, boala ficatului gras nonalcoolic, ciroză, sindromul Reye, cancer de ficat etc.

Hepatita, boala ficatului gras nonalcoolic și consumul excesiv de alcool sunt cele mai frecvente cauze ale problemelor hepatice. Durerea hepatică poate indica, de asemenea, ciroză, sindrom Reye, cancer hepatic și hemocromatoză.



Uneori, durerea resimțită în aceeași zonă generală a ficatului este de fapt cauzată de probleme ale vezicii biliare, pancreasului sau rinichilor. Dacă durerea persistă, este neapărat nevoie să fie investigată și tratată cauza. De precizat că, atunci când ficatul suferă, există simptome care tind să însoțească durerea. De exemplu, dacă ficatul este afectat de orice fel de boală, aceste procese nu se fac eficient. Asta înseamnă că organismul va reacționa dând semne de toxicitate. Deci, dacă aveți dureri hepatice dimineața după o masă grea sau după o noapte în care ați consumat mult alcool, beți cât mai multă apă. De asemenea, încercați să evitați alimentele grase sau grele timp de câteva zile și stați într-o poziție dreaptă pentru a elimina presiunea asupra ficatului.

