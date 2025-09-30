Specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa atrag atenţia că utilizarea metodelor contraceptive este esențială pentru reducerea sarcinilor nedorite și a avorturilor, contribuind, totodată, la scăderea ratelor de mortalitate maternă și infantilă. Mai mult decât atât, metodele moderne de contracepție sunt sigure și foarte eficiente atunci când sunt utilizate corect și în mod regulat. „Unele metode contraceptive aduc beneficii suplimentare pentru sănătate, dincolo de prevenirea sarcinii. De exemplu, pilulele contraceptive pot ajuta la reglarea ciclului menstrual, reducerea durerilor și a fluxului menstrual abundent şi reduc riscul de cancer ovarian şi de endometru”, au explicat medicii. Conform statisticilor, la ora actuală, în România, prevalența estimată a utilizării contracepției în rândul cuplurilor căsătorite sau aflate în uniune consensuală este de aproximativ 70%.



Totuși, nevoia neacoperită pentru o metodă modernă de contracepție la femeile de vârstă fertilă rămâne ridicată, situându-se la 26,5%. În concluzie, cunoașterea metodelor contraceptive este primul pas către alegeri sănătoase, iar în ziua de azi există numeroase opțiuni, fiecare cu propriile avantaje și niveluri de eficiență. În prezent, dispozitivele intrauterine (steriletul), implanturile și sterilizarea sunt foarte eficiente și oferă protecție pe termen lung. Apoi, există pilulele, injecțiile, plasturii și inelele vaginale, care necesită utilizare regulată și au o eficienţă atunci când sunt administrate corect. Nu în ultimul rând, prezervativele previn sarcina dacă sunt folosite consecvent și reprezintă singura metodă care protejează și împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală.