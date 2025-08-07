Cadrele medicale constănțene atrag, din nou, atenția asupra importanței diagnosticului diferențial între hiperplazia benignă de prostată și cancerul prostatic.



Dr. Remus‑Vasile Ilie trage un semnal de alarmă cu privire la frecvența crescândă a afecțiunilor prostatei și importanța screening-ului urologic anual în rândul bărbaților de peste 45 de ani. „În vasta patologie urologică, două dintre cele mai des întâlnite afecțiuni sunt hiperplazia benignă de prostată și adenocarcinomul prostatic. Din păcate, în multe cazuri, aceste diagnostice apar accidental, în urma unei simple consultații de specialitate”, a explicat medicul.



Hiperplazia benignă de prostată (HBP), cunoscută popular drept adenom de prostată, este o tumoră non-canceroasă a prostatei, cu evoluție lentă, dar care poate cauza simptome deranjante: jet urinar slab, disconfort sau senzația de golire incompletă a vezicii. Adenocarcinomul prostatic, în schimb, este o formă de cancer de prostată, cu evoluție variabilă, dar care poate mima exact aceeași simptomatologie ca adenomul benign.



În ambele situaţii, PSA este analiza care poate face diferența. De fapt, testarea anuală a PSA-ului seric total (antigen specific prostatic) este esențială pentru toți bărbați, fiind un test simplu de sânge care poate ridica suspiciunea unui proces malign încă din fazele incipiente.



„Simptomele pot fi banale, dar riscul este real. Cancerul de prostată poate fi tratat cu succes dacă este diagnosticat precoce. Nu așteptați să apară problemele - consultați un urolog și efectuați anual testul PSA”, recomandă medicul urolog.