Excesul de ceară se poate acumula și poate îngreuna auzul. Atenție, însă! Utilizarea bețișoarelor din bumbac nu este o modalitate sigură de a îndepărta ceara. De fapt, vizita la medic este cel mai sigur mod de a elimina acumularea de ceară de la nivelul urechii. Dacă este prima oară când întâmpinați această problemă, este recomandat să solicitați o opinie medicală cu privire la cauze. Specialistul vă poate curăța urechile în mod corespunzător folosind o varietate de tehnici și instrumente diferite, inclusiv un dispozitiv de aspirare sau, chiar prin utilizarea irigării profesionale a urechilor. Înainte de toate, asigurați-vă că nu aveți o infecție a urechii sau un timpan perforat, întrucât curățarea urechilor în aceste condiții poate fi periculoasă.



Printre simptomele unei infecții ale urechii se numără: febră, vomitat sau diaree, drenaj verde sau galben din urechi. Acestora li se adaugă durerea persistentă și severă la nivelul urechii. Din fericire, există mai multe moduri sigure și ușoare de a efectua o curățare a urechilor la domiciliu. Prima este folosirea unui material umed și cald pentru a șterge partea exterioară a urechii și orice exces de ceară de ureche. Acest lucru va ajuta, de asemenea, la înmuierea cerumenului.



De asemenea, există o varietate de picături care pot fi achiziționate din farmacii, care pot servi la înmuierea acumulării excesive de ceară din ureche și, care ajută la ameliorarea blocajului. Ele pot avea în compoziție o varietate de soluții, inclusiv ulei mineral, ulei pentru copii, soluție salină sau glicerină. De precizat că pentru ele trebuie să folosiți întotdeauna apă caldă sau la temperatura corpului pentru a evita apariția stării de amețeală.