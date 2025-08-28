Amigdalita este una dintre cele mai frecvente boli care afectează atât copiii, cât și adulții. Ea apare atunci când amigdalele, organe pereche de formă ovală, aflate în partea posterioară a gâtului, se inflamează. Rolul lor este esențial: fac parte din sistemul imunitar și reprezintă prima barieră de apărare împotriva infecțiilor care pătrund în organism prin gură și nas.



Deși în multe cazuri amigdalita se vindecă relativ repede, ea nu trebuie subestimată. În forma acută, simptomele apar brusc și pot dura câteva zile, uneori chiar două săptămâni. Pacienții se confruntă cu febră, dureri puternice în gât, respirație urât mirositoare, dificultăți la înghițire și stare de oboseală. Amigdalele devin roșii, inflamate, iar pe suprafața lor pot apărea pete albe de puroi. Dacă aceste episoade revin în mod repetat, vorbim despre amigdalită recurentă.



Există însă și forme cronice, în care inflamația persistă timp de luni întregi. În aceste situații, durerile de gât devin constante, respirația capătă un miros neplăcut, iar la nivelul amigdalelor pot apărea mici depozite, cunoscute drept „pietrele amigdaliene”. Cea mai periculoasă situație rămâne însă abcesul peritonsilar, o acumulare de puroi în jurul amigdalelor, care provoacă dureri severe și poate pune în pericol respirația pacientului.



Cauzele amigdalitei sunt variate. În majoritatea cazurilor, responsabilă este o infecție virală, precum cea provocată de virusurile gripale, adenovirusuri, Epstein-Barr sau herpes simplex. Totuși, în 15-30% dintre situații, boala este de natură bacteriană, cel mai frecvent fiind vorba despre streptococul beta-hemolitic de grup A, extrem de contagios.



Diagnosticul este pus de medic pe baza examenului clinic și, atunci când există suspiciunea unei infecții bacteriene, printr-un exudat faringian. Rezultatele acestuia pot indica dacă este necesar un tratament cu antibiotice sau dacă infecția este virală și poate fi gestionată prin măsuri de îngrijire la domiciliu.



Tratamentul depinde, așadar, de cauză. În formele ușoare, se recomandă odihna, consumul de lichide calde sau reci pentru calmarea durerii, gargară cu apă sărată și administrarea de medicamente care scad febra și inflamația. În formele bacteriene confirmate, antibioticele rămân principala soluție. În situațiile în care episoadele se repetă frecvent sau când apar complicații, medicii pot recomanda amigdalectomia – intervenția chirurgicală de îndepărtare a amigdalelor. Recuperarea după operație durează, de obicei, una-două săptămâni.



Deși este o afecțiune comună, amigdalita nu trebuie ignorată. Un gât inflamat și febră aparent banală pot ascunde, de fapt, o infecție care, netratată, riscă să ducă la probleme serioase. Consultul medical rămâne cea mai sigură cale pentru un tratament corect și o vindecare rapidă.

