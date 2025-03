Iridociclita este una dintre bolile pe care medicii oftalmologi le diagnostichează, destul de des, în cabinetele lor şi care este reprezentată de o inflamaţie a irisului şi a corpului ciliar (o structură din interiorul ochiului). Pentru a nu se ajunge la complicaţii, este foarte important să o diagnosticaţi la timp.



Cauzele ce duc la apariţia acestei boli sunt multiple şi greu de determinat. Practic, iridociciclitele sunt nişte infecţii cu inflamaţii ale uveei şi ale irisului. Din nefericire, o iridociclită poate atinge, de cele mai multe ori, ambii ochi şi are tendinţa de a recidiva. De precizat că o iridociclită survine în special după o infecţie bacteriană (sinuzită, abces dentar, infecţie urinară, tuberculoză, sifilis etc), virală (herpes, zona zoster) sau parazitară (leptospiroza).



„Aceste afecţiuni sunt destul de grave şi dacă nu sunt tratate la timp se pot complica, ajungându-se la glaucoame secundare, cu pierderea ochiului, cu atrofia ochiului. În plus, boala are o evoluţie destul de rapidă”, ne-a declarat dr. Eliza Avram.



În ceea ce priveşte simptomele, a precizat specialistul, persoana afectată are ochii roşii, are senzaţia de durere şi scade acuitatea vizuală. În urma examenului medical, se constată o înroşire puternică a ochiului, motiv pentru care se va proceda la tratarea cauzei, atunci când ea a fost găsită şi a simptomului inflamator, cu injecţii şi colire.



Cert este că, lăsată netratată sau cu un tratament necorespunzător, boala se poate complica foarte tare, ducând la sechele grave şi chiar pierderea vederii. Mai grav este că, uneori, această uveită se poate răspândi la coroidă, în partea posterioară a ochiului, cu o evoluţie cronică, de lungă durată, însoţită de recidive frecvente.



Înainte de toate, însă, este important să ştim cauza care a dus la apariţia uveitei, iar tratamentul să fie administrat în această direcţie. Astfel, se vor prescrie antibiotice sau antiparazitare pentru eliminarea infecţiei, precum şi tratament local, la nivel ocular. De multe ori, pacientul se poate afla sub supravegherea unei echipe multidisciplinare, formate din medic stomatolog, infecţionist, neurolog, ORL-ist, internist sau reumatolog.



Tratamentul nu este complicat, dar trebuie urmat cu stricteţe



Nu vă speriaţi! Tratamentul nu este complicat, dar trebuie urmat cu stricteţe. De asemenea, pentru reducerea semnelor şi simptomelor oculare se recomandă folosirea de picături şi unguent cu antibiotic, antiinflamatoare, precum şi picături care dilată pupila, pentru a preveni lipirea irisului de structurile posterioare ale ochiului. În unele cazuri, mai grave, se poate recurge la injecţii subconjunctivale cu antiinflamatoare, pentru un răspuns mai rapid.



Pentru că recăderile sunt frecvente, controalele la medic pentru această afecţiune se fac la intervale scurte de timp. Dacă situaţia o impune, uneori, medicul poate decide chiar internarea pacientului, pentru administrarea corectă a tratamentului. Aceasta se întâmplă, de obicei, dacă rezultatele nu sunt tocmai îmbucurătoare. Totodată, în cazul complicaţiilor, tratamentul este chirurgical, adică se recurge la operaţie. Pe de altă parte, dacă inflamaţia ajunge la polul posterior al ochiului, se poate recurge chiar la implantarea unui dispozitiv ce eliberează, treptat, un antiinflamator steroidian. Vestea bună este că, dacă tratamentul este urmat corect, pacientul se vindecă fără sechele, iar acest lucru ţine de cooperarea pacientului, dar şi de rapiditatea prescrierii medicaţiei. Bolnavii care au făcut, deja, un episod de irididociclită trebuie să fie conştient de faptul că dacă s-au confruntat cu această problemă are şanse mari de recidivă în doi ani de la prima apariţie a bolii.