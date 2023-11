Nu uitaţi! Fiecare copil are propriul său ritm de creştere

Părinții trebuie să înțeleagă că fiecare copil are propriul ritm de creștere și dezvoltare. Odată cu înaintarea în vârstă, apar modificări hormonale, modificări în compoziția musculaturii, a oaselor și articulațiilor, a sistemelor energetice ale organismului și sistemului cardiovascular.



Tocmai de aceea, monitorizarea creșterii este un proces ce urmărește rata de dezvoltare fizică a copilului, comparativ cu a unui etalon standard, măsurători antropometrice frecvente, pentru a analiza dacă cel mic se dezvoltă corespunzător pentru vârsta lui, pentru analiza creșterii corecte, detectarea anomaliilor de dezvoltare, monitorizarea statusului nutrițional și analiza intervențiilor terapeutice și nutriționale.



Conform specialiștilor, ritmul de crestere intra- și extrauterin nu este uniform, există un raport bine definit între talie și greutate care în anumite stări patologice poate fi perturbat. De exemplu, extrauterin, dezvoltarea se apreciază prin: creșterea ponderală; creșterea staturală;



măsurarea diverselor perimetre; dezvoltarea țesutului adipos subcutanat;



calcularea indicilor și rapoartelor. Mălina Mancaș susține că ritmul de crestere intra- și extrauterin nu este uniform, dar există un raport bine definit între talie și greutate, care, în anumite stări patologice poate fi perturbat.



În principiu, copiii parcurg etape similare de dezvoltare, dar în ritmul propriu, timp în care se dezvoltă pe diferite nivele. Vârsta și stadiul de dezvoltare/etapa de vârstă sunt termeni cheie în dezvoltarea copilului și monitorizarea creșterii normale. Cu toate acestea, dezvoltarea copilului poate fi influențată de: genetică; alimentație și obiceiuri alimentare; calitatea somnului; funcțiile endocrine (hormoni); prezența sau absența bolilor cronice.



Deci, fiecare copil se dezvoltă diferit, astfel că nu este indicat să țineți cont doar de compararea dezvoltării copilului în funcție de alți copii de vârsta lui. „Totuși, el trebuie măsurat periodic, astfel: zilnic în primele două săptămâni de viață; lunar în lunile 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18, 24; o dată pe an de la vârsta de patru ani. De asemenea, pe parcursul creșterii copilului, este important ca părinții să știe să monitorizeze creșterea armonioasă și normală a acestuia, pentru a depista eventualele probleme care pot să apară. În plus, trebuie luate astfel în considerare diferențele cantitative și calitative în ceea ce privește dezvoltarea fizică a copilului”, a subliniat medicul.



Iată o serie de aspecte de reținut și luat în vedere de către părinți privind dezvoltarea fizică a copiilor lor: mai mare nu înseamnă mai sănătos, deoarece obezitatea are numeroase aspecte negative asupra sănătății;



părinții scunzi au, de obicei, copii de aceleași dimensiuni și invers - părinții înalți au copii înalți; copiii cu greutate mică la naștere au tendința de a rămâne cu dimensiuni mai reduse decât cei născuți cu greutate mai mare. Multivitaminele și tonicele nu conferă rezistență și nici nu cresc greutatea sau înălțimea, ele sunt indicate doar pentru deficiențele de vitamine sau minerale. Nu uitaţi nici că hormonii pentru creșterea în înălțime nu trebuie administrați decât la recomandarea medicului endocrinolog.