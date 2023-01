Nu uitați! Obiceiurile proaste vă pot îngrășa

Urmați deja o dietă, faceți și mișcare și tot nu reușiți să dați jos kilogramele în plus? În astfel de situații, este clar că există anumite obiceiuri care nu vă permit să vă atingeți obiectivul. Pentru a avea rezultatele dorite, mâncați fără să faceți altceva simultan. Specialiștii sunt de părere că uitatul la televizor în timp ce luați masa poate fi o idee foarte proastă, deoarece creierul nu are capacitatea de a indica faptul că stomacul este plin. La fel se întâmplă dacă citiți ziarul sau o carte. Așadar, stați departe de astfel de activități la masă și alegeți numai alimente light, cu puține grăsimi. V-ați gândit vreodată că servirea mâncării din farfurii uriașe poate fi contraproductivă? Bunele maniere spun că ar trebui să mâncați tot din farfurie. Prin urmare, dacă serviți porții mari, veți mânca mai mult. Totodată, insomnia și stresul sunt cei mai mari dușmani ai dietelor.



Astfel, cu cât dormiți mai puțin, cu atât veți mânca mai mult, pentru că organismul are nevoie de odihnă pentru a se recupera. Și încă un lucru interesant: metabolismul energetic și producerea anumitor hormoni legați de somn și veghe pot fi de vină pentru foamea constantă. De asemenea, așa cum o cină în familie poate fi benefică, relațiile personale pot avea consecințe pozitive sau negative. De exemplu, dacă partenerul vostru, cei mai buni prieteni și colegii de la birou sunt supraponderali, le veți împărtăși obiceiurile dăunătoare. Rețineți și că omiterea micului dejun poate fi un alt obicei care duce la îngrășare, potrivit informațiilor furnizate de specialiștii americani. Deci, încercați să serviți un mic dejun bun consistent și veți descoperi că nu veți simți foamea până la prânz. Acesta trebuie să fie compus dintr-o cană cu orice infuzie, o porție de carbohidrați, produse lactate, cereale și fructe.