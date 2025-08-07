Cremele pentru ochi sunt o gamă importantă în industria produselor cosmetice, dar uneori eficacitatea lor este pusă sub semnul întrebării. Pentru că excepțiile confirmă regula, și în cazul cremelor pentru ochi există produse care dau rezultate, sunt bazate pe ingrediente naturale și au o formulă special concepută pentru fiecare tip de ten. Specialiştii sunt de părere că aplicarea unui strat mai gros de produs pe zona din jurul ochilor nu va estompa, însă, liniile fine sau cearcănele într-un timp mai scurt. În opinia medicilor, două aplicări ale cremei pentru ochi, dimineața și seara, sunt suficiente pentru obținerea rezultatelor dorite. Totuşi, există persoane, destul de norocoase, care au moștenit de la părinți un ten fără imperfecțiuni consideră că nu este necesar să folosească o cremă pentru ochi. Cert este că elasticitatea pielii și apariția ridurilor sunt influențate și de stilul de viață cotidian, alimentația și produsele cosmetice folosite. Deci nu vă bazaţi mult pe materialul genetic! Se recomandă folosirea unei creme antirid care să ajute tenul prin diminuarea ridurilor profunde, a ridurilor de expresie şi a cearcănelor. Anumite produse sunt special dezvoltate pentru îngrijirea zonei sensibile din jurul ochilor. Principiile active asociate acționează concomitent în trei direcţii: diminuarea ridurilor profunde, a ridurilor de expresie şi diminuarea cearcănelor.