Proteinele reprezintă unul dintre pilonii esențiali ai alimentației umane, un element fără de care corpul nu ar putea funcționa așa cum îl cunoașteți. Deși adesea sunt asociate doar cu dezvoltarea masei musculare, rolul lor este mult mai amplu și mai profund, influențând aproape fiecare proces biologic din organism.



Practic, fiecare celulă din corp conține proteine, iar acestea sunt implicate în repararea țesuturilor, producerea de enzime și hormoni, transportul substanțelor în sânge și întărirea sistemului imunitar. Din păcate, fără un aport adecvat, organismul începe să își consume propriile rezerve, în special masa musculară, ceea ce poate duce la slăbiciune, scăderea imunității și probleme metabolice. Potrivit dr. Daniela Marinescu, proteinele au și un impact important asupra senzației de sațietate, fiind nutrienții care mențin cel mai bine senzația de plin. Acest lucru ajută la reglarea apetitului și poate susține un stil de viață echilibrat, evitând excesele alimentare.



„În plus, corpul consumă mai multă energie pentru a digera proteinele față de carbohidrați sau grăsimi, ceea ce poate sprijini menținerea unei greutăți sănătoase. Calitatea surselor de proteine contează la fel de mult ca și cantitatea. Ca urmare, sursele animale, precum carnea, ouăle și lactatele, oferă toți aminoacizii esențiali de care organismul are nevoie. Sursele vegetale, precum fasolea, năutul, lintea, quinoa sau semințele aduc pe lângă proteine și fibre, vitamine și antioxidanți, contribuind la o alimentație variată și echilibrată. Combinate corect, proteinele vegetale pot asigura aceleași beneficii ca cele animale“, a subliniat medicul.



Așadar, într-o lume în care ritmul alert și obiceiurile alimentare dezechilibrate devin din ce în ce mai comune, proteinele rămân un aliat fundamental al sănătății. Ele asigură întreținerea corpului, îi dau forță, îi reglează funcțiile și îi oferă stabilitate. În plus, o alimentație bogată în proteine de calitate nu este doar un detaliu tehnic al nutriției, ci o investiție în vitalitate, energie și longevitate. Așa că, dacă înțelegeți rolul lor și le includeți conștient în mesele zilnice, proteinele devin exact ceea ce sunt în realitate: un combustibil esențial al vieții.



De precizat că proteinele pot fi obținute dintr-o varietate de alimente, cum spuneam, precum carnea de pui, curcan sau pește, ouăle și produsele lactate, dar și din surse vegetale valoroase. Dintre acestea amintim fasolea, năutul, lintea, quinoa, tofu, semințele de chia, nucile și migdalele, toate contribuind la asigurarea unui aport echilibrat de nutrienți esențiali pentru organism.