Inflamația gâtului, situată, în general, la nivel faringian, determină aproximativ 10% din oameni să se prezinte la medic anual. Totuși, susțin specialiștii, în spatele gâtului inflamat pot sta cauze multiple, de la o banală răceală până la o tumoră faringiană. De aceea, este important să cunoașteți ce determină o inflamație la acest nivel și cum se poate trata aceasta, pentru a știi când este cazul să apelați la medici. De exemplu, poate fi vorba de o reacție a organismului la o infecție respiratorie, precum o răceală sau gripă, dar etiologia inflamației gâtului poate fi foarte variată. Printre cele mai comune motive ale apariției unei inflamații la acest nivel se numără: inspirarea fumului de tutun sau a altor iritanți;



infecții streptococice la nivelul faringelui; reacții alergice la diferiți stimuli externi; inspirarea prelungită a aerului uscat; tumori faringiene sau laringiene; reflux esofagian; laringite.



Cele mai frecvente simptome ale gâtului inflamat sunt: amigdale umflate; ganglioni măriți în zona cervicală; roșeață în zona palatină; greutate la înghițire; scădere a apetitului; dureri în gât; tuse. Microorganismele care determină cel mai des inflamația gâtului sunt streptococii, dar incriminați sunt, deseori, și viruși. O infecție bacteriană sau virală cu poartă de intrare cavitatea bucală sau nazală determină inflamația ganglionilor limfatici ce compun inelul limfatic Waldeyer, prima linie de apărare de la acest nivel. De asemenea, în cazul unei laringite, poate fi prezentă și o ușoară îngreunare a respirației, numită clinic dispnee inspiratorie. Acest fenomen este agravat și de creșterea cantității de secreții ce apare pe fondul unei iritații a mucoasei nazale și faringiene.