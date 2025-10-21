Vi se întâmplă să vă simțiți obosiți chiar și după o noapte întreagă de somn? Să vă fie greu să vă concentrați, să aveți impresia că fiecare zi e o luptă cu propriul corp, iar energia să dispară parcă fără motiv? Deși în multe cazuri oboseala poate fi pusă pe seama stresului, a lipsei de somn sau a unui stil de viață dezechilibrat, atunci când persistă, ar trebui să vă pună pe gânduri.



Medicii avertizează că oboseala cronică poate fi semnul unei afecțiuni serioase. Așa că, dacă vi se întâmplă frecvent să vă treziți greu dimineața, să aveți senzația de somnolență la birou, să deveniți iritabili, anxioși sau să vă pierdeți apetitul, este posibil să aveți o problemă de ordin medical. Una dintre cele mai frecvente cauze este hipotiroidismul, o afecțiune în care glanda tiroidă nu mai produce suficienți hormoni. În lipsa acestor substanțe, metabolismul încetinește, iar organismul începe să dea semne de epuizare. Ca urmare, vă puteți confrunta și cu o ușoară depresie sau cu creștere inexplicabilă în greutate. În astfel de cazuri, este recomandat să faceți analize de sânge și teste hormonale pentru a evalua funcția tiroidei, iar tratamentul poate include și un supliment hormonal, recomandat de medicul endocrinolog.



Pe de altă parte, oboseala accentuată poate ascunde și un diagnostic de diabet zaharat, mai ales dacă simțiți că vă lipsește energia, chiar dacă mâncați suficient. În această afecțiune, zahărul nu mai pătrunde eficient în celule, ceea ce înseamnă că organismul nu îl poate transforma în combustibil. „Orice boală cronică se manifestă, într-un fel sau altul, prin oboseală, la fel și diabetul”, subliniază dr. Doina Catrinoiu, medic primar în diabet, nutriție și boli metabolice.



Tratamentul presupune schimbarea modului de viață, ajustarea dietei, exerciții fizice și, uneori, medicație sau insulină, pentru a ajuta corpul să proceseze corect zahărul din sânge. Dacă oboseala apare chiar și după activități ușoare, cum ar fi mersul pe jos sau urcatul scărilor, este posibil ca inima să fie cauza principală. Medicii spun că, în procent de peste 90%, hipertensiunea este cauzată de stresul exagerat pe care îl resimt toţi oamenii, dar și de lipsa unei vieți sănătoase, o alimentație adecvată sau a exercițiilor fizice. Toți acești factori duc la o astenie fizică cronică, cefalee, amețeli și tulburări de echilibru. Chiar și hipertensiunea netratată poate contribui la instalarea unei stări constante de epuizare. Totodată, mai există o posibilă cauză, deseori trecută cu vederea: intoleranțele alimentare. Astfel, dacă observați că vă cuprinde somnolența la scurt timp după masă, între zece și 30 de minute, este posibil să reacționați la anumite alimente pe care le consumați frecvent. Ar fi bine să țineți un jurnal alimentar și să urmăriți ce anume declanșează starea de moleșeală, pentru a putea ajusta dieta.