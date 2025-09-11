Ecranele au devenit extensia noastră zilnică – de la laptop la telefon și de la tabletă la televizor –, iar ochii ne sunt, probabil, cei mai afectați de acest ritm digital intens.

Oboseala oculară, denumită de specialiști „astenopie digitală” sau „sindromul vederii computerizate” (SVC), nu mai este doar o problemă ocazională, ci o realitate cu care milioane de oameni se confruntă zi de zi.

Prin urmare, ochii obosiți reprezintă un semnal de alarmă, nu doar un inconvenient. Ea ne arată că ochii au nevoie de pauză, protecție și îngrijire constantă. Cu pași mici, dar constanți, putem menține sănătatea oculară chiar și în era digitală. Pentru că ochii nu sunt doar „oglinda sufletului”, ci și fereastra prin care descoperim lumea.

Simptomele oboselii digitale

Conform Asociației Americane de Optometrie, peste 60% dintre persoanele care lucrează zilnic în fața unui ecran se plâng de:

vedere încețoșată;

dureri de cap;

senzație de ochi uscați;

dificultăți de concentrare;

sensibilitate crescută la lumină.

Oboseala oculară ignorată poate duce în timp la agravarea problemelor de vedere existente, cum ar fi miopia sau astigmatismul. Iar explicațiile pentru afectarea oculată sunt logice. Atunci când privim un ecran, clipim mult mai rar – în loc de 15–20 de ori pe minut, ajungem să clipim de 5–7 ori. Acest fenomen duce la evaporarea mai rapidă a filmului lacrimal, ceea ce explică senzația de uscăciune și iritație oculară. În plus, lumina albastră emisă de ecrane poate afecta retina, pe termen lung.

Mai mult, distanța mică dintre ochi și dispozitivul folosit obligă mușchii oculari să lucreze intens pentru a menține focalizarea. Iar acest lucru reprezintă o suprasolicitare constantă a ochilor, care are ca efecte oboseală, tensiune și disconfort.

Cum îți poți proteja ochii?

Regula 20-20-20

Un sfat simplu, dar extrem de eficient se referă la regula 20-20-20. Adică la fiecare 20 de minute, trebuie să privești timp de 20 de secunde un obiect aflat la cel puțin 20 de picioare distanță (aproximativ 6 metri). Acest obicei relaxează mușchii oculari și reduce stresul vizual.

Iluminarea corectă

Evită contrastul puternic dintre ecran și mediul înconjurător. Dacă lucrezi într-o cameră întunecată, lumina puternică a monitorului va obosi și mai mult ochii. Ideal este să existe o lumină ambientală caldă și difuză.

Poziția monitorului

Ecranul ar trebui să fie ușor mai jos decât nivelul ochilor și la o distanță de 50–70 cm. În acest fel, privirea cade natural, iar clipitul rămâne mai frecvent.

Ochelari speciali pentru ecrane

Tot mai mulți optometriști recomandă folosirea ochelarilor cu filtru pentru lumină albastră, chiar și pentru persoanele care nu au probleme de vedere. Aceste lentile reduc impactul luminii nocive și ajută la menținerea confortului vizual.

Nutrienți pentru sănătatea oculară

Alimentația joacă un rol esențial. Nutrienți precum luteina, zeaxantina, vitamina A, zincul și acizii grași omega-3 susțin sănătatea retinei și reduc inflamația oculară. Astfel, aportul corect de luteină și zeaxantină acționează ca un filtru natural pentru lumină albastră, protejând retina de factorii care o deteriorează în timp (stres oxidativ). Deși nu înlocuiesc o dietă echilibrată, acestea oferă suportul necesar atunci când expunerea la ecrane este constantă.

Hidratarea ochilor

Lacrimile artificiale sau soluțiile oftalmice, recomandate de medicul specialist, pot fi un aliat important împotriva senzației de uscăciune, a senzației de oboseală oculară etc. Totodată, hidratarea corectă a întregului organism prin consum de apă ajută indirect și la menținerea sănătății oculare.Nu în ultimul rând, după ce termini să folosești ecranele, ai grijă să menții nivelul de umiditate din dormitor la 40%, pentru a reduce riscul de uscăciune a ochilor.

Mergi la controale oftalmolgice

Chiar dacă nu ai probleme evidente cu vederea, dar simți că ochii tăi sunt suprasolicitați, mergi regulat la medicul oftalmolog pentru un control. Este posibil să ai nevoie de îngrijire de prevenție pentru a evita problemele.

Tehnologie utilizată inteligent

Chiar dacă nu putem elimina ecranele din viața noastră, stă în puterea fiecăruia dintre noi să le folosim în mod responsabil, astfel încât să ne bucurăm cât mai mult timp de o vedere bună. Pauzele scurte, exercițiile oculare și odihna de calitate sunt factori esențiali. De exemplu, somnul de calitate se numără printre remediile importante pentru ochi, pentru că în timpul somnului, organismul regenerează celulele, inclusiv pe cele de la nivel ocular.

Cu siguranță, viitorul ne va aduce și mai multe ore petrecute în fața dispozitivelor inteligente, iar realitatea virtuală sau augmentată va adăuga noi provocări pentru vedere. Cu toate acestea, există soluții la care putem apela, pentru că sănătatea ochilor nu este un lux, este o necesitate. Calitatea vieții noastre depinde în mod esențial și de o vedere bună.

Pentru momentele în care vă simțiți ochii obosiți, puteți alege o soluție oftalmică pe bază de acid hialuronic, cum este Assista Oftapic Intensive picaturi de ochi. Această soluție tampon sterilă, care lubrifiază, calmează și protejează, este formulată pentru ochi uscați, iritați și obosiți. Picăturile sunt potrivite atât în caz de stres ocular cauzat de factori de mediu (expunere excesivă la lumina soarelui, vânt, praf, aer condiționat, aer uscat și poluat etc.), cât și în cazul utilizării prelungite a calculatorului, condițiilor de iluminare nefavorabile, șofatului în timpul nopții etc.

Sunt recomandate și persoanelor care poartă lentile de contact sau chiar în timpul utilizării lentilelor. Nu în ultimul rând, soluția este de ajutor în tratamentul alergiilor și conjunctivitelor alergice: reduce mâncărimea, senzația de arsură și de corp strain și ameliorează iritația ochilor. Produsul se găsește în farmaciile Catena sau poate fi comandat online de pe springfarma.com.