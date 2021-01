Oreionul îşi face debutul cu febră mare şi dureri de cap

Oreionul numit şi parotidita epidemică are o perioadă de incubaţie de14-18 zile, apare frecvent iarna şi primăvara şi este o boală extrem de contagioasă. Altfel spus, oreionul este contagios cu şase zile înainte de apariţia primelor manifestări şi patru zile după debutul lui. Potrivit dr. Lidia Dobroschi, oreionul este o boală contagioasă cauzată de un virus care trece de la o persoană la alta prin salivă, secreţii nazale şi contact apropiat personal. Mai exact, este boală infecţioasă acută şi transmisibilă produsă de virusul urlian.

Cei mai afectaţi de infecţia cu acest virus sunt copiii, statisticile arătând că 85% din cazuri apar la copiii sub 15 ani care nu au fost vaccinaţi, deşi poate să apară şi la adulţi. Principalele simptome sunt: febră mare la debut - 38-39 grade Celsius, frisoane, dureri severe de cap, astenie, oboseală accentuată, dureri musculare, vărsături, limbă încărcată şi cu miros respingător, dureri la masticaţie etc. Oreionul poate apărea doar pe o parte a feţei sau chiar în ambele. Câteva zile, temperatura rămâne ridicată şi durerile de gât devin din ce în ce în mai puternice, ingerarea alimentelor se face din ce în ce mai greu, iar gura devine uscată.

În general, evoluţia bolii este uşoară la vârste mici, crescând în gravitate o dată cu vârsta, când poate afecta glanda mamară, pancreasul, sistemul nervos central şi testiculele.