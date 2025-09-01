Orezul roșu, o varietate tradițională originară din Asia de Sud-Est, devine tot mai popular la nivel global datorită proprietăților sale nutritive și terapeutice. Culoarea sa distinctă este dată de antocianine – pigmenți naturali cu rol antioxidant, care protejează organismul împotriva stresului oxidativ și inflamațiilor cronice.



Spre deosebire de orezul alb, orezul roșu își păstrează stratul de tărâțe pigmentate, bogate în fibre, proteine, minerale și compuși bioactivi. Cel mai important dintre aceștia este monacolina K, un inhibitor natural al enzimei responsabile de sinteza colesterolului, cu efect similar statinelor (o clasă de medicamente folosite pentru a reduce valorile colesterolului seric) medicamentoase. Numeroase studii au arătat că suplimentele pe bază de orez roșu pot reduce colesterolul LDL cu până la 20-30%, diminuând riscul de ateroscleroză și boli cardiovasculare.



În plus, fibrele și polifenolii (compuși organici care se regăsesc în multe dintre alimentele pe care le consumăm zilnic) contribuie la reglarea glicemiei, la susținerea microbiomului intestinal și la menținerea unei greutăți corporale optime. Consumul regulat de orez roșu sprijină metabolismul energetic, oferă sațietate și protejează împotriva afecțiunilor cronice precum diabetul și bolile inflamatorii.

