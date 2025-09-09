Cu o culoare intensă, naturală și o compoziție bogată în substanțe bioactive, orezul roșu este mai mult decât un aliment: este un potențial adjuvant terapeutic pentru cei care își doresc să prevină sau să combată afecțiuni grave, fără să apeleze exclusiv la tratamente medicamentoase. Ceea ce îl face cu adevărat valoros este prezența unei substanțe naturale care acționează similar cu statinele și ajută la scăderea colesterolului LDL. Într-o lume în care bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces, un ingredient aparent banal precum orezul roșu poate deveni, astfel, un instrument eficient de prevenție. Potrivit specialiștilor, pe lângă acest efect important, orezul roșu aduce cu el un amestec ideal de carbohidrați complecși, fibre, proteine cu toți aminoacizii esențiali și minerale indispensabile pentru buna funcționare a organismului. Spre deosebire de orezul alb, sărăcit de substanțele nutritive prin procesare, orezul roșu păstrează integral stratul exterior al bobului, acolo unde se află cea mai mare parte a compușilor benefici. Aceasta îl transformă într-o alegere excelentă nu doar pentru persoanele care țin dietă, ci și pentru cei care au probleme cu glicemia sau care vor să evite alimentele cu indice glicemic ridicat. Produsul poate fi găsit în supermarketuri.