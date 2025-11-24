În caz că nu știați, ouăle sunt bogate în proteine și lecitină, esențiale pentru fortifierea firului de păr și pentru prevenirea căderii acestuia. Potrivit specialiștilor, miezul bogat al gălbenușului pătrunde adânc în firul de păr, hrănindu-l și menținându-l hidratat, în timp ce albușul ajută la întărirea rădăcinii și la curățarea scalpului de impurități. Mierea, pe de altă parte, este un hidratant natural remarcabil și un puternic antioxidant, care păstrează elasticitatea firului și protejează scalpul de iritații sau uscăciune. Aplicate împreună, ele formează o mască ce stimulează circulația sanguină la nivelul scalpului, încurajează creșterea sănătoasă a părului și îi conferă un aspect mătăsos, plin de viață.





Rezultatele nu sunt doar vizibile, ci și simțite: părul devine mai ușor de pieptănat, mai moale și mai rezistent la rupere. Această mască naturală este simplu de preparat acasă: un gălbenuș sau un ou întreg se amestecă cu o lingură de miere și se aplică pe părul umed, de la rădăcină până la vârfuri. Este recomandat să se lase să acționeze între 20 și 30 de minute, apoi să se clătească cu apă călduță. Frecvența ideală este de una până la două ori pe săptămână, pentru a menține efectul hrănitor și revitalizant. În același timp, masca aceasta revitalizează scalpul și reduce mătreața, oferind un mediu sănătos pentru creșterea părului. Proteinele din ou întăresc firul de păr, prevenind ruperea și vârfurile despicate.

