Paralizia de corzi vocale apare în momentul în care impulsurile nervoase către laringe sunt întrerupte, iar acest fapt are ca rezultat paralizia mușchilor acestor corzi. Din păcate, acest lucru vă poate afecta capacitatea de a vorbi și chiar de a respira, deoarece pliurile vocale fac mai mult decât să producă sunet. Acestea vă protejează, de fapt, căile respiratorii, împiedicând alimentele, băuturile și chiar saliva să pătrundă în trahee, provocând sufocarea.



Persoanele care se confruntă cu acest gen de probleme, trebuie să știe că paralizia corzilor vocale nu este considerată o boală în sine, ci un semn al altei afecțiuni de bază, care poate fi congenital sau dobândit, unilateral sau bilateral, cu debut brusc sau treptat și poate apărea la orice vârstă. Cauzele posibile ale paraliziei de corzi vocale includ leziuni ale nervilor în timpul intervenției chirurgicale, infecții virale și anumite tipuri de cancer. Tratamentul pentru paralizia corzilor vocale implică, de regulă, terapie vocală și injecții, dar poate fi nevoie și de o intervenție chirurgicală. „Corzile voastre sunt două benzi flexibile de țesut muscular care stau la intrarea în trahee. Când vorbiţi, aceste benzi se reunesc și vibrează pentru a scoate sunete, iar în restul timpului, corzile vocale sunt relaxate într-o poziție deschisă, astfel încât să puteți respira normal.



În majoritatea cazurilor de paralizie de corzi vocale, doar o singură coardă vocală este afectată. Paralizia ambelor corzi vocale este o afecțiune rară, dar gravă, care poate provoca dificultăți vocale și probleme semnificative în respirație și înghițire și necesită intervenție rapidă. În cazul paraliziei corzilor vocale, impulsurile nervoase către laringe sunt perturbate, fapt care declanșează paralizia mușchiului”, a explicat dr. Manuela Stoenescu.



Printre posibilele cauze care produc paralizia de corzi vocale regăsiţi:



leziunea corzilor vocale în timpul unei intervenției chirurgicale efectuate pe sau în apropierea gâtului sau a pieptului superior; un traumatism la nivelul gâtului sau al pieptului; accidentul vascular cerebral; infecțiile, cum ar fi boala Lyme, virusul Epstein-Barr și herpesul etc.



Factorii care pot crește riscul de a dezvolta paralizie a corzilor vocale includ: efectuarea unei intervenții chirurgicale la nivelul tiroidei, în zona gâtului sau a pieptului superior, care implică un risc crescut de afectare a nervilor corzilor vocale. Uneori, tuburile de respirație utilizate în chirurgie sau pentru a-l ajuta pe pacient să respire, dacă are probleme respiratorii grave, pot deteriora nervii corzilor vocale. De asemenea, existența unei afecțiuni neurologice, cum ar fi boala Parkinson sau scleroza multiplă, cresc riscul ca pacientul să dezvolte slăbiciune sau paralizie a corzilor vocale. Semnele și simptomele paraliziei corzilor vocale pot include: răguşeală; respirație zgomotoasă; modificări ale sunetului vocii; pierderea vocii; sufocare sau tuse; nevoia de a respira frecvent, în timp ce vorbiţi; imposibilitatea de a vorbi tare; tuse slabă.