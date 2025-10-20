Paralizia în somn reprezintă afecțiunea în care nicio parte a corpului nu poate fi mișcată chiar înainte de a adormi sau în momentul trezirii, deși persoana este conștientă.



Potrivit specialiștilor, starea apare atunci când corpul se află între etapa de somn numită REM și veghe. Altfel spus, este un tip de parasomnie, un grup de tulburări ale somnului și se caracterizează prin episoade temporare, care durează de la câteva secunde până la câteva minute. Medicii susțin că cei care experimentează paralizia în somn se simt speriați sau anxioși în timpul episodului și deseori confuzi la sfârșitul episodului, pentru că mișcările corpului revin ca și cum nimic nu s-a întâmplat.



Câteodată, oamenii devin anxioși în legătură cu momentul adormirii, chiar și după un singur episod de paralizie în somn, iar experimentarea unei astfel de stări poate afecta sentimentele și funcționarea cuiva pe parcursul unei zile întregi. Cu toate acestea, paralizia în somn nu este periculoasă, dar poate provoca disconfort emoțional.



Din păcate, cauza exactă a apariției a acestui fenomen este necunoscută, dar cercetătorii au notat că această stare a fost observată în relație cu următoarele condiții sau afecțiuni: narcolepsie; privarea de somn; program de somn neregulat; apnee obstructivă în somn; afecțiuni mentale precum anxietatea, tulburarea bipolară, tulburarea de stres posttraumatic sau tulburarea de panică; medicație (tratament ADHD); tulburare de consum de substanțe.