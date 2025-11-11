O rutină corectă de îngrijire nu înseamnă doar frumusețe, ci și sănătate pentru pielea voastră. Atunci când îi oferiți tenului produsele potrivite, acesta devine mai luminos, mai ferm și mai rezistent în fața factorilor externi. Potrivit specialiștilor, pentru ca rezultatele să fie vizibile, este important să știți ce ingrediente pot face cu adevărat diferența. Un exemplu tot mai apreciat în dermatocosmetică îl reprezintă peptidele, recunoscute pentru efectele lor anti-îmbătrânire. Peptidele sunt niște aminoacizi din care organismul construiește proteinele esențiale pentru viață. În piele, rolul lor principal este de a susține producția de colagen și elastină - proteine care mențin fermitatea, elasticitatea și aspectul tânăr al tenului. Toate acestea în condițiile în care, pe măsură ce înaintați în vârstă, organismul produce tot mai puțin colagen, iar pielea își pierde din densitate și apar primele riduri.



Spre deosebire de colagenul aplicat direct pe piele, care are molecule prea mari pentru a pătrunde în profunzime, peptidele au dimensiuni mici și pot fi absorbite ușor. Odată ajunse în straturile pielii, acestea transmit semnale celulelor pentru a produce mai mult colagen și elastină. Astfel, tenul își recapătă treptat suplețea și luminozitatea, iar liniile fine devin mai puțin vizibile. În plus, prin includerea produselor cu peptide în rutina zilnică, pielea este mai bine protejată, mai hidratată și mai rezistentă la factorii agresivi din mediu.