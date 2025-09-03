Într-o lume în care stilul de viață modern a devenit tot mai dezechilibrat, cu mese luate pe fugă, alimente procesate și tot mai puțină mișcare, o afecțiune aparent invizibilă pune tot mai multe vieți în pericol. Este vorba despre dislipidemie, o dereglare a nivelului de grăsimi din sânge, în special a colesterolului și trigliceridelor. Din păcate, aceasta nu ține cont de vârstă și poate afecta pe oricine. De multe ori, bolnavii nu simt absolut nimic și descoperă problema doar în urma unui set banal de analize. Pericolul real nu stă, însă, în simptomele absente, ci în complicațiile pe care le poate declanșa în tăcere: boli cardiovasculare, infarct miocardic, accident vascular cerebral. Toate aceste afecțiuni grave pot avea la bază un dezechilibru lipidic neobservat și netratat la timp.



Potrivit specialiștilor, stilul de viață dezechilibrat joacă un rol major, iar alimentația bogată în grăsimi saturate, zahăr și produse procesate, lipsa exercițiului fizic, fumatul sau consumul excesiv de alcool contribuie la agravarea acestei tulburări metabolice. Pe de altă parte, există și cazuri în care dislipidemia este moștenită genetic, iar riscul nu poate fi ignorat nici în absența obiceiurilor nocive. Medicii susțin că o dietă echilibrată, mișcarea regulată și renunțarea la vicii pot face diferența. În cazurile mai severe, tratamentul medicamentos prescris de medic devine esențial pentru normalizarea valorilor lipidice și prevenirea complicațiilor.