Igiena orală nu înseamnă doar dinți curați, ci și prevenirea unor probleme care pot afecta întreg organismul. Caria, bolile gingivale sau respirația urât mirositoare apar adesea din cauza unei igiene precare și a utilizării unei periuțe de dinți necorespunzătoare.



Stomatologii recomandă periajul de cel puțin două ori pe zi, completat de folosirea aței dentare și a apei de gură. La fel de importantă este schimbarea regulată a periuței: la fiecare trei–patru luni, sau mai devreme dacă perii s-au deteriorat ori după ce ați trecut printr-o boală. Pentru copii, periuța trebuie înlocuită chiar mai des. Modelele cu peri moi sunt preferate pentru protejarea gingiilor, însă acestea se uzează mai repede.



Depozitarea corectă previne contaminarea: periuța trebuie clătită cu apă curată, uscată la aer și păstrată departe de surse de bacterii. Nu se recomandă utilizarea la comun sau depozitarea într-un mediu umed.



Periuțele electrice câștigă tot mai mult teren, fiind utile pentru o curățare mai eficientă, dar eficiența depinde de regularitatea schimbării capetelor și de o tehnică corectă.



Dincolo de rutina zilnică, vizitele regulate la stomatolog și detartrajul profesional rămân cheia menținerii sănătății orale pe termen lung.



