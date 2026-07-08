

Pierderea unei sarcini este una dintre cele mai dificile experiențe prin care poate trece un cuplu, iar atunci când situația se repetă, apar numeroase întrebări și temeri legate de posibilitatea unei viitoare sarcini sănătoase. Dacă ați avut două sau mai multe avorturi spontane consecutive, medicii recomandă investigații amănunțite pentru a identifica factorii care ar putea împiedica dezvoltarea normală a sarcinii. În multe cazuri, cauza poate fi descoperită și tratată, ceea ce crește șansele unei sarcini duse la termen.



Una dintre cele mai frecvente explicații este reprezentată de anomaliile cromozomiale ale embrionului. Acestea apar, de cele mai multe ori, întâmplător și împiedică dezvoltarea normală a fătului încă din primele săptămâni de sarcină. Deși sunt greu de prevenit, ele nu înseamnă neapărat că problema se va repeta la fiecare sarcină.



„Un alt factor important îl reprezintă afecțiunile uterului. Malformațiile congenitale, fibroamele uterine voluminoase, polipii sau aderențele din cavitatea uterină pot afecta implantarea embrionului ori dezvoltarea normală a placentei. În multe situații, aceste probleme pot fi depistate prin ecografie, histeroscopie sau alte investigații imagistice și, dacă este necesar, pot fi tratate. Dezechilibrele hormonale pot influența, la rândul lor, evoluția unei sarcini. Tulburările glandei tiroide, diabetul necontrolat, sindromul ovarelor polichistice sau alte afecțiuni endocrine pot crește riscul de avort spontan. De asemenea, în anumite cazuri, medicul poate recomanda investigații privind nivelul progesteronului, hormon esențial pentru susținerea sarcinii în primele luni", a precizat dr. Luciana Nichifor.



Totuși, există și cauze care țin de sistemul imunitar sau de coagularea sângelui. Unele femei suferă de afecțiuni care favorizează apariția cheagurilor de sânge la nivelul placentei, reducând aportul de oxigen și nutrienți către făt.

Aceste probleme pot fi identificate prin analize specifice, iar tratamentul stabilit de medic poate îmbunătăți evoluția unei sarcini viitoare.



Vârsta maternă reprezintă un alt factor care nu trebuie ignorat. După 35 de ani, riscul de anomalii cromozomiale și de avort spontan crește treptat, însă acest lucru nu înseamnă că o sarcină sănătoasă nu mai este posibilă. Monitorizarea atentă și îngrijirea prenatală sunt cu atât mai importante în această perioadă.



Și stilul de viață poate avea un impact asupra fertilității și evoluției sarcinii. Fumatul, consumul excesiv de alcool, utilizarea drogurilor, obezitatea, lipsa somnului și expunerea la anumite substanțe toxice pot influența negativsănătatea reproductivă.



Deci, menținerea unei greutăți normale, alimentația echilibrată și renunțarea la obiceiurile nocive sunt măsuri care pot reduce o parte dintre riscuri.



În unele situații, chiar și după investigații complete, cauza avorturilor spontane repetate rămâne necunoscută. Chiar și în aceste cazuri, vestea bună este că multe femei reușesc ulterior să ducă la termen o sarcină, mai ales dacă beneficiază de monitorizare atentă și de recomandările unui medic specialist.

