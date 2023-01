Plante care contribuie la calmarea durerilor de stomac

Vă doare stomacul şi nu ştiţi ce să faceţi într-o astfel de situaţie? Pentru a calma durerile, puteți apela la diferite infuzii din plante medicinale, care pot fi consumate înainte sau după masă. Mușețelul protejează și repară membrana gastrică și favorizează digestia. În plus, este recomandat împotriva gazelor din sistemul digestiv. Mai multe studii au arătat că micuța plantă cu flori galbene este utilă în tratamentul diferitelor afecțiuni gastrointestinale. Acest fapt se datorează efectelor antiinflamatoare, analgezice și ușor sedative pe care le posedă. Totuși, în cazul tratamentului anumitor boli, se recomandă mai întâi evaluarea medicală. La rândul său, măghiranul este o plantă des folosită pentru proprietățile sale digestive.



De regulă, este utilizat în tratamentul colicilor la sugari, al disconfortului abdominal și al diareii. Un studiu american arată că măghiranul are un efect relaxant asupra mușchilor intestinali, ceea ce ajută la tratarea acestui tip de durere. În același timp, crețușca acționează ca un antiacid natural, previne apariția ulcerelor gastrice și ajută la digestie. În primul rând, are efect gastroprotector, demonstrat de diferite studii științifice. În plus, susțin specialiștii, are capacitatea de a proteja mucoasa gastrică, datorită flavonoidelor și taninurilor conținute de plantă. De asemenea, oregano are numeroase proprietăți medicinale pentru sistemul digestiv și activitatea intestinală și este un aperitiv excelent, elimină formarea de gaze, reduce inflamația și tractează colicile.